POL-DA: Roßdorf: Unbekannte bauen Scheinwerfer aus

17.000 Euro Schaden

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag (21.3.) an einem schwarzen Porsche Cayenne E-Hybrid beide Frontscheinwerfer ausbauten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Auf bislang unbekannte Weise schnitten die Unbekannten die Frontscheinwerfer des Porsche heraus, der in der Erbacher Straße geparkt war. Mit ihrer Beute suchten sie unentdeckt und unerkannt das Weite und hinterließen einen Schaden über rund 17.000 Euro. Zugeschlagen haben müssen die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

