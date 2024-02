Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Beifahrerin per Haftbefehl gesucht, Waren für fast 3000 Euro dabei-Fahnder beschlagnahmen echt aussehenden Polizeiausweis

Weiterstadt (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Freitagabend (02.02.) auf der A 5 einen 61 Jahre alten Autofahrer, seine 26-Jährigen Beifahrer und eine 27 Jahre alte Beifahrerin.

Im Auto entdeckten die Ordnungshüter anschließend unter anderem Parfüm, Süßigkeiten und Guthabenkarten im Wert von insgesamt knapp 3000 Euro. Das Trio konnte den Polizisten weder einen Kaufbeleg für die Waren vorlegen, noch die Geschäfte benennen, wo sie die Sachen gekauft haben wollten. Die Polizei stellte daraufhin alles sicher. Die Polizei prüft nun, ob die Waren Diebstahlsdelikten zuzuordnen sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zudem stellte sich bei der anschließenden Überprüfung heraus, dass die Frau per Haftbefehl wegen Computerbetrugs gesucht wurde. Ihr wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen in Baden-Württemberg Geldbörsen entwendet und mit den erbeuteten Bankkarten ihrer Opfer später Geld an Automaten abgehoben zu haben. Sie wurde an Ort und Stelle festgenommen.

Bei dem 26 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten einen Mitgliedsausweis einer "Police Assocation", der aufgrund seiner Machart, den Eindruck erweckte, dass es sich um einen polizeilichen Dienstauweis handelt. Der Ausweis wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell