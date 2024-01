POL-DA: Wald-Michelbach: Sachbeschädigung an Bäckerei/Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots) - "In der Aue" wurde am Donnerstag (28.12.), im Zeitraum zwischen 21.00 und 22.00 Uhr, ein blauer Motorroller der Marke "Falke" gestohlen. Am Roller ist das Kennzeichen "381 LXJ" angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden. ...

