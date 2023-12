Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt

B 426: Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Pfungstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Streifenwagen am Donnerstagabend (21.12.) wurden fünf Personen verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine Streife der Polizeistation Pfungstadt gegen 20.45 Uhr nach einem gemeldeten Einbruchalarm mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Bundesstraße 426 unterwegs in Richtung Stockstadt. An der Kreuzung mit der L 3303 fuhr das Einsatzfahrzeug bei rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich und stieß hier mit dem Wagen eines 64 Jahre alten Mannes zusammen, der aus Griesheim kommend die Bundesstraße 426 in Richtung Pfungstadt, Mainstraße, überqueren wollte. Der 64-Jährige sowie seine 23 Jahre alte Mitfahrerin, beide aus Pfungstadt, erlitten bei dem Zusammenprall Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Auch der 28 Jahre alte Polizeibeamte, der den Streifenwagen fuhr, sowie sein 32-jähriger Streifenpartner und eine weitere mitfahrende 39 Jahre alte Polizistin wurden verletzt und in eine Klinik gebracht. Mittlerweile konnten bis auf die 23 Jahre alte Mitfahrerin alle Beteiligten die Krankenhäuser wieder verlassen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Mit der Unfallaufnahme ist die Polizeiautobahnstation Südhessen betraut. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallstelle musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 22.45 Uhr gesperrt bleiben.

Berichterstattung: EPHK Bösl, Polizeipräsidium Südhessen

