Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Sonntag (26.11.) ereigneten sich in Rüsselsheim zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 15.00 und 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Liebknechtstraße. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld.

Ebenfalls über die Terrassentür verschafften sich Kriminelle zudem in der Zeit zwischen 16.30 und 21.00 Uhr, Zutritt zu einem Haus im Dreieichweg. Den ungebetenen Gästen fielen auf der anschließenden Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke in die Hände.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell