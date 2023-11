Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf/Kelsterbach: Drei Wohnungen im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf/Kelsterbach (ots)

Am Freitag bzw. der Nacht zum Samstag (17./18.11.) ereigneten sich in Mörfelden-Walldorf und Kelsterbach drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 7.20 und 21.30 Uhr Zugang in eine Wohnung in der Henri-Arnaud-Straße in Mörfelden-Walldorf. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Schmuck.

Über die Balkontür ins Haus gelangten Unbekannte zwischen 8.00 und 18.00 Uhr in der Zwillingstraße in Mörfelden-Walldorf. den Unbekannten fielen Modeschmuck und eine Taschenuhr in die Hände.

In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Samstag (18.11.), gegen 3.45 Uhr, zudem eine Wohnung "Am Staudenwald" in Kelsterbach. Dort gelangten die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Bei dieser Tat wurden zwei Armbanduhren und Schmuck gestohlen.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell