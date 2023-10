Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/Kelsterbach: Licht-Test und Geschwindigkeitsmessung

Raunheim/Kelsterbach (ots)

Am Mittwoch (11.10.) führte die Polizeistation Kelsterbach in der Zeit zwischen 18.20 und 1.00 Uhr, Lichttests und gleichzeitig Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Südliche Ringstraße/Mörfelder Straße in Kelsterbach sowie am "Turbokreisel" am Mönchhofgelände in Raunheim durch.

Insgesamt wurden 66 Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Beleuchtung genauer unter die Lupe genommen. Bei 11 Fahrzeugen wurden tatsächlich Mängel festgestellt. Die meisten Autofahrer begrüßten diesen kostenlosen Service und versprachen zu ihrer eigenen Sicherheit die Mängel schnellstmöglich zu beheben. Zu schnell fuhren insgesamt 29 Fahrzeuge.

Zudem stoppten die Kontrolleure in Kelsterbach gegen 22.15 Uhr einen 25 Jahre alten Autofahrer, bei dem ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis reagierte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

