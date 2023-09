Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Während Fußballspiel Beute gemacht

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt-Braunshardt (ots)

Während eines Fußballspiels am Donnerstagabend (7.9.) auf dem Sportplatz in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße haben sich bislang unbekannte Diebe in eine Umkleidekabine geschlichen und Beute gemacht.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden aus der Gästekabine mehrere Wertsachen von bislang fünf Spielern gestohlen. Der Diebstahl wurde nach dem Spiel gegen 22 Uhr bemerkt, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Zur Beute der Kriminellen zählen Handys, Geld und persönliche Ausweisdokumente.

Das Kommissariat 42 ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben. Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell