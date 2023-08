Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Oberzent-Beerfelden (ots)

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Erbach bieten am Freitag, den 18. August 2023, eine kostenlose Fahrradcodierung im Rahmen der Diebstahlprävention an. Stattfinden wird die Veranstaltung auf dem Marktplatz in Oberzent-Beerfelden. Zwischen 13 und 17 Uhr können interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer ihr Rad mit einer individuellen Identifikationsnummer versehen lassen.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, stehen zwei Anmeldetermine zur Verfügung. Anmeldemöglichkeiten bestehen am Freitag (11.8.) von 8 bis 10 Uhr sowie am Montag (14.8.) von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06062/953-660.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir alle Teilnehmenden ein gültiges Ausweisdokument sowie einen Eigentumsnachweis für das Zweirad mitzubringen. Zudem wird darum gebeten, die Rahmennummer des Rades bereits im Vorfeld zu notieren und bei E-Bikes den Akku-Schlüssel nicht zu vergessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell