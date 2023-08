POL-DA: Pfungstadt: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

Pfungstadt (ots) - Die Reifen und Felgen zweier in der Robert-Bosch-Straße abgestellter Fahrzeuge hatten Kriminelle zwischen 16.10 Uhr am Montag (31.7.) und 7.30 am Dienstag (1.8.) im Visier. Nach derzeitigem Kenntnisstand näherten sich die Kriminellen einem grauen Chevrolet und einem weißen Mercedes aus unbekannter Richtung. Am Tatort angekommen, entwendeten sie die Reifen mit den dazugehörigen Felgen. Der ...

mehr