Weiterstadt (ots) - Die Kundin eines großen Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße ist am Samstag (10.6.) bei ihrem Einkauf bestohlen worden. Gegen 15.30 Uhr nutzte ein noch unbekannter Täter offenbar einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und schnappte sich ihre Handtasche, die am Einkaufswagen hing. Mit der ...

mehr