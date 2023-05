Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zeuge hört Aufbruch-Geräusche

18-Jähriger vorläufig festgenommen

Bischofsheim (ots)

Wegen des Verdachts des Widerstands, der Beleidigung, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Hausfriedensbruchs muss sich ein 18-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am Sonntagabend (21.05.) verantworten. Gegen 21 Uhr hatte ein Zeuge aus der Frankfurter Straße die Polizei alarmiert und eine schwarz gekleidete Person auf dem Gelände einer Kindertagesstätte sowie Aufbruch-Geräusche gemeldet. Eine sofort herbeigeeilte Streife konnte vor Ort zwei Personen feststellen, die bei Erblicken der Polizei in Richtung Mainzer Straße davonrannten. Das Streifenteam konnte einen Flüchtenden einholen und überwältigen. Vor der Festnahme warf der 18-Jährige eine Tasche mit Kleinstmengen Haschisch auf ein Garagendach und leistete anschließend erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte er die beiden eingesetzten Polizisten, was ebenfalls in eine Anzeige mündete. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Duo unberechtigt auf das Gelände gelangt war, Aufbruchspuren konnten nicht entdeckt werden. Von dem Wiesbadener wurden erkennungsdienstliche Bilder gefertigt und Fingerabdrücke abgenommen.

