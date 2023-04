Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der sogenannten "Rennstrecke" (L3409) - mehrere Verstöße geahndet

Gemarkung Rimbach (ots)

Am Ostersonntag (09.04.) führte die Polizei Heppenheim Verkehrskontrollen auf der L 3409 zwischen Rimbach-Zotzenbach und Wald-Michelbach-Stallenkandel durch. An der sogenannten "Rennstrecke" herrscht dort an Sonn- und Feiertagen, sowie an Samstagen ab 14 Uhr, ein Durchfahrtsverbot für Motorräder. Trotz des Verbotes mussten die Beamten innerhalb kurzer Zeit fünf Verstöße feststellen. Die Motorradfahrer, welche das Durchfahrtsverbot missachteten, mussten jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro bezahlen. gefertigt: Polizeihauptkommissar Moch, Dienstgruppenleiter, Polizeistation Heppenheim eingestellt durch: EPHK Bowitz, PvD

