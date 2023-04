Lorsch (ots) - Am Dienstag (04.04.) zwischen 08.45 Uhr und kurz nach 18 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Passat, der auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in Lorsch Bahnhofstraße / Ecke Wingertsgasse abgestellt war. Etwa 2000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der Seite hinten rechts beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher ...

