POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Büroräume

Lampertheim (ots) - Am Dienstag, 04.04., gegen 05:20 Uhr kam es in Lampertheim in der Schwalbenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand, schob den Pkw auf ein geparktes Motorrad und dieses wiederum auf einen ebenfalls geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer ließ sein Fahrzeug am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. An den vier Fahrzeugen entstand ein ...

mehr