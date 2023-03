Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Arztpraxis und Geschäft im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine Arztpraxis und ein Ladengeschäft in der Dieburger Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (25.-26.3.) in das Visier Krimineller. Die Täter zerstörten ein Fenster des Gebäudes, stiegen auf diesem Weg in die Räume ein und entwendeten dort unter anderem Geld und ein Tablet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

