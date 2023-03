Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht in Lampertheim

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch, den 22.03.2023 gegen 18:15 Uhr, kam es im Bachfeld 10 in Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei musste ein Unfallbeteiligter nach eigenen Angaben mit seinem PKW auf Grund eines entgegenkommenden PKW, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf seinem Fahrstreifen entgegenkam, nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er mit einem parkenden PKW zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen SUV handeln, nähere Details hierzu sind nicht bekannt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

