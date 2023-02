Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Unfallbeteiligter nach Unfall geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (16.02.) zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr parkte eine 85-Jährige Odenwälderin ihren grauen Opel Meriva in der Frankfurter Straße in 64720 Michelstadt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den geparkten PKW der 85-Jährigen. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den Anstoß bemerkt haben müsste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Wer sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten. Sachbearbeiter: Illner, POK

