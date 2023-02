Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Nieder-Ramstadt: Kollision zweier Fahrzeuge

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag, den 16.02.2023 gegen 07:55 Uhr ereignete sich auf der B 426 an der Einmündung zur Mühltalstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein aus Richtung Eberstadt kommender weißer Pkw Daimler kollidierte im Einmündungsbereich mit einem aus Richtung Nieder-Ramstadt kommenden grauen Pkw Ford. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR. In geringem Abstand zur Einmündung befindet sich eine bedarfsgeregelte Ampel, die von dem grauen Pkw Ford unmittelbar vor der Kollision passiert wurde. Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung während des Passierens des Fords machen, werden Zeugen gesucht, die diesbezüglich Angaben machen können.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der aufnehmenden Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK (Pst. Ober-Ramstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell