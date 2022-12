POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Raunheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen (31.12.) habe unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum in Raunheim vermutlich mehrere Geldautomaten gesprengt. Um kurz vor 04:00 Uhr meldeten sich mehrere Personen über Notruf bei der Leitstelle der Polizei Südhessen und teilten mit, dass zwei bis drei schwarz gekleidete Täter sich an der Filiale eines Geldinstitutes im ...

