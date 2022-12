POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Freitag, den 30.12.2022 (02:00 Uhr bis 16:15 Uhr), wurde in der Langener Straße Nummer 9 in Mörfelden-Walldorf ein neuwertiger weißer BMW beschädigt. Hierbei fuhr der Unfallverursacher beim Ein-oder Ausparken gegen die Front des BMW`s, wodurch Sachschaden entstand. Der beschuldigte Fahrzeugführer meldete den Schaden nicht, sondern entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ...

