POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Freitag (30.12.2022) zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Opel Astra, der in der Odenwaldstraße auf Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand abgestellt war. Beschädigt wurde die Fahrertür sowie die hintere Tür der Fahrerseite. Nach ersten Einschätzungen durch die aufnehmenden Beamten beläuft sich der verursachte Schaden auf ca. 2000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 8468-0 entgegen.

