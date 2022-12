Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwoch (28.12.) im Zeitraum von 7.30 bis 19 Uhr haben bislang unbekannte Kriminelle mehrere geparkte Fahrzeuge unter anderem in der Waldstraße und in der Höchster Straße beschädigt. Im Laufe des Tages meldeten sich die Wagenbesitzer bei der Polizei und gaben an, dass ihre Autos Beschädigungen aufweisen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden an zehn Wägen die Scheiben eingeschlagen oder Kratzer im Lack hinterlassen. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell