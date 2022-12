Groß-Zimmern (ots) - Einbrecher gelangten am frühen Dienstagabend (6.12.), zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Roten Morgen". Die Täter hebelten ein Fenster auf und kamen so in das Haus. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und fanden Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. ...

