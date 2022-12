Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Einbrecher gelangten am frühen Dienstagabend (6.12.), zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Roten Morgen". Die Täter hebelten ein Fenster auf und kamen so in das Haus. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und fanden Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell