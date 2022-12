Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baustelle im Visier Kriminelle

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (1.12.) und Montagmorgen (5.12.) geriet eine Baustelle in der Alarich-Weiss-Straße in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Täter das Gelände und öffneten gewaltsam einen Baucontainer. Aus diesem Lagerraum entwendeten sie mehrere Kisten mit Werkzeug. Der Gesamtschaden ist aktuell noch nicht beziffert. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

