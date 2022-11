POL-DA: Groß-Gerau: Mit Pfefferspray bedroht und bestohlen

Rüsselsheim (ots) - Ein Wohnhaus in der Nahestraße geriet am Dienstag (29.11.), in der Zeit zwischen 10.45 und 11.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke und Armbanduhren mitgehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in ...

