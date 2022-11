Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster - Altheim: Einbrecher flüchten unbemerkt

Zeugenaufruf der Polizei

Münster (ots)

Kriminelle verschafften sich am Donnerstag (24.11.) zwischen 14.45 und 20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Pommernstraße. Hierzu hebelten die Einbrecher ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in die Räume. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer und flüchteten daraufhin unbemerkt. Ob und was die Kriminellen erbeutet haben, muss nun ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

