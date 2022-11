Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Autowerkstatt von Einbrechern heimgesucht

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Auf die Büroräume einer Autowerkstatt in der Borsigstraße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (23.11.) und Donnerstag (24.11.) abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und transportieren dort unter anderem Elektrogeräte sowie einen mobilen Tresor ab. Der Wert der Beute dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kripo in Darmstadt (21/22) ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen. Die Ordnungshütenden fragen: Wer hat den Abtransport der Beute beobachten können, kann Hinweise zum Verbleib der Gegenstände oder den Tätern geben? Zeugen mit sachdienlichen Informationen werden gebeten, sich zu melden.

