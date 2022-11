Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbrecher machen Beute/Mehrere tausend Euro Schaden

Groß-Gerau (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (02.11.) und Dienstag (08.11.) drangen Unbekannte über eine Mauer auf den Hinterhof einer Firma in der St.-Florian-Straße ein. Die Kriminellen entwendeten dort anschließend 200 Aluträger für Solarmodule. Der Schaden beträgt rund 14.000 Euro. Für den Abtransport dürften die Diebe ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

In der Nacht zum Dienstag (08.11.) geriet zudem ein Baustellencontainer in der Wilhelm-Seipp-Straße in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Werkzeuge, wie eine Handkreissäge, Winkelschleifer und Bohrmaschinen. Der Schaden beläuft sich hier nach ersten Schätzungen auf über 4000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell