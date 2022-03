POL-EL: Sögel - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Twist (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 20. März gegen 20.20 Uhr eine Hecke in der Straße Am Fuchsbau in Twist in Brand. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen und 25 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

