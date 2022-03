Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht

Uelsen (ots)

Am 20. März kam es um 19.35 Uhr in Uelsen in der Straße Linnenbachweg zu einem Verkehrsunfall. Der 78-jährige Fahrer eines Chevrolet fuhr auf den Linnenbachweg in Richtung Fasanenweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen eine Straßenlaterne und wurde durch den Aufprall auf das Dach geschleudert. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Er stand zudem unter Alkoholeinfluss. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem jungen Mann, welcher laut Zeugen als Ersthelfer vor Ort war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden.

