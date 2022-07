LPI-NDH: Kradfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt, Reh tot

Artern (ots) - Ca. 4000 Euro Schaden verursachten Unbekannte am späten Montagabend im Windpark Braunsroda. Kurz vor 22 Uhr löste der Alarm der Windkraftanlage aus. Der oder die Täter hatten die Tür zur Anlage aufgebrochen. Dann wurden diverse Schalter gedrückt und Sicherungen gezogen. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Noch in der Nacht war die Kriminalpolizei vor Ort und sicherte Spuren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr