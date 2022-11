Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der BAB 5

Pfungstadt (ots)

Gegen 09:00 Uhr kam es am heutigen Samstag, den 05. November 2022, auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer eines weißen Geländewagens nach links von der Fahrbahn ab und stieß in die Mittelleitplanke. Im Anschluss stieg der männliche Fahrer aus, sammelte sein Kennzeichen an der Mittelleitplanke ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden an der Leitplanke beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151-87560

