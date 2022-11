Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Wohnungseinbrecher erbeuten Modeschmuck

Lautertal (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus "An der Walkmühle" in Elmshausen geriet am Donnerstag (03.11.), in der Zeit zwischen 18.10 und 21.50 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und ließen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand Modeschmuck mitgehen. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 1000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

