Mörlenbach (ots) - Am vergangenen Samstag (29.10.) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Fichtenstraße ein und entwendeten Schmuck im Wert von 10.000 Euro. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung der 56-Jährigen nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt ...

