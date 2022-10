Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Auf Nabendeckel und Felgen abgesehen

Flucht über mehrere Straßen mündet in Festnahme

Pfungstadt (ots)

Weil er sich am späten Mittwochabend (19.10.) auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße an zwei Wägen der Marke "Mercedes" zu schaffen machte, wird sich ein 27-jähriger Tatverdächtiger in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Der Sicherheitsdienst des Autohauses alarmierte kurz nach Mitternacht die Polizei und gab an, dass sich ein unbekannter Mann auf dem Firmengelände zwischen den Fahrzeugen aufhalten soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Wie sich im Zuge der ersten polizeilichen Maßnahmen rausstellte, hatte es der Unbekannte offenbar auf die Nabendeckel und Felgen von zwei Fahrzeugen abgesehen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Streifen einen zu Fuß flüchtenden Mann feststellen. Die Ordnungshüter nahmen seine Spur über die Gutenbergstraße in Richtung Eberstädter Straße auf und konnten den Flüchtigen schließlich auf einem Firmengelände in der Ostendstraße erfolgreich festnehmen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungen konnten die Beamtinnen und Beamten bei dem 27-jährigen Tatverdächtigen unter anderem zwei Fahrzeugschlüssel und ein Tütchen mit Marihuana sicherstellen. Zudem befanden sich an seinem Wagen nicht zugelassene Kennzeichen. Weil sich der 27-Jährige nach jetzigem Stand auf seiner Flucht beim Überklettern eines Zauns leicht verletzte, wurde er im Anschluss in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, des illegalen Drogenbesitzes und wegen missbräuchlicher Nutzung von Kennzeichen verantworten müssen.

