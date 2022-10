Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbruch in Kindertagesstätte/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Kühkopfstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (20.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Was genau den ungebetenen Besuchern auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend in die Hände fiel, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell