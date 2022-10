Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Gaststätte

Nauheim (ots)

Eine Gaststätte in der Waldstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (06.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Lokalität und entwendeten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen zwei Geldbeutel samt Bargeld. Die ungebetenen Besucher verursachten durch ihr rabiates Vorgehen zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell