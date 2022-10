POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Büttelborn (ots) - Das Sportheim des SV 1912 Klein-Gerau in der Waldstraße, geriet in der Zeit zwischen Dienstagabend (04.10.) und Mittwochabend (05.10.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten zunächst die Tür des Sportheims auf und verschafften sich Zugang in das Gebäude. Dort ließen die ungebetenen Besucher eine Spardose mit wenigen Euro Kleingeld ...

mehr