Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Auto mit blauem Lack besprüht

Mehrere Tausend Euro Schaden

Groß-Umstadt (ots)

Auf einen grauen VW hatten es noch unbekannte Vandalen in der Zeit zwischen Freitag (16.9.) und Sonntag (18.9.) abgesehen. Das Auto parkte in der Georg-August-Zinn-Straße als die Kriminellen es großflächig mit blauem Lack besprühten. Die ersten Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

