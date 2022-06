POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl

Bingen (ots) - Weiler b. Bingen, 30.05., An der Graswiese, 11:00 Uhr. Eine Frau stellte einen schwarzen Opel Astra auf einem Parkplatz ab und entdeckte bei Ihrer Rückkehr Lackschäden an Front und Beifahrerseite. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

