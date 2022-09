Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: 250 Liter Dieselkraftstoff aus Lastwagen abgezapft

Mühltal (ots)

Insgesamt 250 Liter Diesel haben Kriminelle in der Nacht zum Freitag (16.9.) aus zwei abgestellten Lastwagen abgezapft. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am folgenden Morgen gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Firmengelände in der Straße "An der Flachsröße" in Nieder-Ramstadt. An zwei dort geparkten Fahrzeugen öffneten sie die Tankdeckel und zapften den Kraftstoff ab. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt die Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

