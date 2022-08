Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen/B26: Taxifahrer kommt von Fahrbahn ab

Bundesstraße gesperrt

Babenhausen/B26 (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (23.8.) ereignete sich gegen 7 Uhr ein Unfall auf der Bundesstraße 26 in Babenhausen, bei dem ein 29 Jahre alter Taxifahrer von der Fahrbahn abkam.

Der 29 Jahre alte Wagenlenker war auf der Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge soll er während der Fahrt nach links von der Straße abgekommen und schließlich zwischen zwei Bäumen zum Stehen gekommen sein. Der 29-Jährige wies an der Unfallstelle nach jetzigem Stand keine Verletzungen auf. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Volkswagen und an einem Baum entstanden Schäden, die insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zu Beginn der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn im dortigen Bereich für circa 20 Minuten voll gesperrt. Eine Streife der Dieburger Polizei konnte die Vollsperrung zeitnah aufheben und den Verkehr einspurig fließen lassen. Bei den Absperrmaßnahmen wurden die südhessischen Beamtinnen und Beamten von einer Streife aus Bayern unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

