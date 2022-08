Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Unbekannter Mann onaniert in der Öffentlichkeit

Zeugenaufruf der Polizei

Weiterstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Dienstag (16.7.) gegen 7.30 Uhr gegenüber einer 66-jährigen Passantin in der Straße "Am Aulenberg" entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend flüchtete er auf seinem Rad.

Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkelbraune Haare und einen dunkelbraunen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine Kappe, ein dunkles T-Shirt und eine dunkle wadenlange Hose.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Telefonnummer 06151/969 - 0 Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell