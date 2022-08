Mörfelden-Walldorf (ots) - Am 15.08.2022 wurden in der Farmstraße am Bahnhof gleich zwei Fahrzeuge beschädigte. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr am Vormittag wurde ein geparktes orangefarbenes Auto von einem anderen Verkehrsteilnehmer touchiert. Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr wurde an gleicher Stelle ein blauer ...

mehr