Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach Tötungsdelikt

40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am Dienstagvormittag (26.7.), gegen 11 Uhr, in einer Wohnung in Darmstadt-Bessungen die Leiche eines 46 Jahre alten Mannes gefunden wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es zuvor in der Wohnung zu einem Streit zwischen dem 46-Jährigen und einem 40-jährigen Tatverdächtigen gekommen sein. Im Zuge der Streitigkeiten soll der 46-Jährige so schwer verletzt worden sein, dass er in der Wohnung verstarb. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei konnten den 40 Jahre alten Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Hinweis an Medienvertreter: Weitere Informationen können wegen der laufenden Ermittlungen frühestens im Verlauf des morgigen Tages bekannt gegeben werden. Insoweit behält sich die Staatsanwaltschaft weitere Auskünfte vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell