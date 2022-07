Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autowaschanlage im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine Autowaschanlage in der Gräfenhäuser Straße rückte in der Nacht zum Dienstag (26.7.) in das Visier eines unbekannten Kriminellen.

Gegen 4 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich ein Unbekannter an einem dortigen Automaten zu schaffen machen soll. Er versuchte offenbar an das Münzgeld zu gelangen, was ihm misslang. Daraufhin flüchtete er in Richtung Dieselstraße. Er hatte nach derzeitigem Kenntnisstand einen grau-schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Schuhe und eine kurze schwarze Hose an. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise werden das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

