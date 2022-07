Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an Pkw in Biebesheim - Zeugen gesucht

Biebesheim am Rhein (ots)

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten Unbekannte beide hinteren Kotflügel sowie die Kofferraumklappe einer roten Mercedes C-Klasse. Die Beschädigung wurde durch den Halter am 25.07.2022 festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt stand der beschädigte Pkw seit ca. einer Woche auf dem Privatparkplatz des Wohnhauses Am Schwarzen Ort 4 in Biebesheim am Rhein. Genauer kann der Halter den möglichen Tatzeitraum nicht eingrenzen. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Gernsheim unter 06258/9343-0 entgegen.

