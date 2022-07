POL-DADI: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht am Mathildenplatz gesucht!

Darmstadt (ots) - Eine Autowaschanlage in der Gräfenhäuser Straße rückte in der Nacht zum Dienstag (26.7.) in das Visier eines unbekannten Kriminellen. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich ein Unbekannter an einem dortigen Automaten zu schaffen machen soll. Er versuchte offenbar an das Münzgeld zu gelangen, was ihm misslang. Daraufhin ...

mehr